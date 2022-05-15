Салехард, 15 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. На Ямале в Панаевской тундре 22 кочевника оказались заблокированы водой. Об этом пишут СМИ.

MarmotChaser Тундра

По данным «Вести-Ямал», среди них восемь детей. Они выехали к себе в чум из Панаевска на семи снегоходах. Однако в 15 километрах от места назначения оказались окружены водой и не могли выбраться самостоятельно.

В результате поисковой операции 17 тундровиков эвакуировали и доставили в чум. Ещё пятеро отказались покидать технику.