Нью-Дели, , 15:31 — REGNUM Американская компания Tesla приостановила планы по запуску продаж электромобилей в Индии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Tesla Bill Dickinson

По данным издания, руководство Tesla не смогло договориться с правительством Индии о снижении таможенных пошлин на поставляемые электромобили. В Tesla рассчитывали договориться о снижении пошлин на определённый период.

За это время компания могла бы оценить реальный спрос на свои электромобили в Индии. Сейчас на индийском рынке электромобилей лидирует местный производитель Tata Motors.

Переговоры Tesla с правительством Индии продолжались более года. В ближайшее время американская компания рассчитывала открыть в выставочные центры в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре и запустить продажи.

Отмечается, что Tesla изменила обязанности сотрудников индийского подразделения компании. Из-за отмены запуска продаж они вязли на себя дополнительные функции.

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