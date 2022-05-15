* запрещённая в России организация

Москва, , 15:27 — REGNUM Информационный обмен в украинском националистическом батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организован по стандарту, который принят в Вооруженных сил (ВС) США. Об этом 15 мая свидетельствуют обнаруженные на мариупольской базе указанного нацбатальона документы, передает РИА Новости.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что найденное руководство для командиров групп и взводов первого батальона полка «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для предоставления ежедневного и текущего отчета о противнике создано по стандарту SALUTE, разработанному и принятому в корпусе американской морской пехоты.

Также отмечается, что указанный стандарт получили получил название в соответствии с аббревиатурой SALUTE (S — size (размер/количество); А — activity (деятельность/активность); L — location (место расположения); U — unit (род войск); T — time (время); E — equipment (амуниция, вооружение, снаряжение)). Согласно этому стандарту, обнаруживший противника военнослужащий должен передать командованию всю информацию о нем в порядке, строго соответствующем аббревиатуре SALUTE.

При этом указывается, что найденный документ издали в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его подписал командиром этого националистического подразделения Прокопенко Д. Г. Обнаруженное руководство было составлено на трех языках: русском, украинском и английском.

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