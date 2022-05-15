* запрещённая в России организация

Москва, 15 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Информационный обмен в украинском националистическом батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организован по стандарту, который принят в Вооруженных сил (ВС) США. Об этом 15 мая свидетельствуют обнаруженные на мариупольской базе указанного нацбатальона документы, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Уточняется, что найденное руководство для командиров групп и взводов первого батальона полка «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для предоставления ежедневного и текущего отчета о противнике создано по стандарту SALUTE, разработанному и принятому в корпусе американской морской пехоты.

Также отмечается, что указанный стандарт получили получил название в соответствии с аббревиатурой SALUTE (S — size (размер/количество); А — activity (деятельность/активность); L — location (место расположения); U — unit (род войск); T — time (время); E — equipment (амуниция, вооружение, снаряжение)). Согласно этому стандарту, обнаруживший противника военнослужащий должен передать командованию всю информацию о нем в порядке, строго соответствующем аббревиатуре SALUTE.

При этом указывается, что найденный документ издали в 2016 году оперативным отделом штаба первого батальона полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его подписал командиром этого националистического подразделения Прокопенко Д. Г. Обнаруженное руководство было составлено на трех языках: русском, украинском и английском.

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