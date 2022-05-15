Соль-Илецк, Оренбургская область, 15 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области под Соль-Илецком обнаружили боевой снаряд. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Установлено, что его нашёл 32-летний гражданин во время сбора металла. Сильно ржавый боеприпас находился на глубине двух метров в овраге.

На место была направлена следственно-оперативная группа, которая и подтвердила данный факт. До приезда сапёров полицейские оцепили место обнаружения.