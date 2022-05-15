Брюссель, 15 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продать бизнес в РФ юридическим или физическим лицам, которые попали в санкционный список. Об этом 15 мая пишет газета Financial Times.

(сс) MichaelGaida СМИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Западные банки также обсуждают вариант обмена активами с российскими покупателями, у которых есть бизнес в Европе. В связи с этим издание упоминает ВТБ и Сбербанк, которые находятся в санкционных списках.

По данным газеты, американский Citigroup и итальянский UniCredit ищут возможность заключить сделки с финансовыми институтами РФ, которые не попали под санкции. Они называют такой вариант более предпочтительным для себя.