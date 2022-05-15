Москва, 15 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Без победы украинских исполнителей на международном песенном конкурсе «Евровидение» картина случившегося с Украиной была бы неполной. Об этом 15 мая написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Tvc.ru Мария Захарова

«Согласитесь, без победы Украины на «Евровидении» картина случившегося с этой страной была бы неполной», — отметила она в своем сообщении.

Кроме того, Захарова уточнила, что присутствовавшие во время выступления украинской группы Kalush Orchestra на сцене «Евровидения» национальные костюмы и музыкальные инструменты, две «бабы-яги» на струнных, брейк-данс, а также выкрики про «Азовсталь» стали причиной того, что «Европа аплодирует стоя» всему происходящему с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Евросоюза от Эстонии Урмас Паэт предложил провести следующий финал «Евровидения» в Мариуполе.