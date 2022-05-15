Донецк, , 15:05 — REGNUM Украинские военные обстреляли Михайловку в ДНР. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:45 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм.

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