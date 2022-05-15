Пекин, , 15:03 — REGNUM Завершены лётные испытания в рамках процесса сертификации разработанного в Китае многоцелевого гражданского вертолёта AC352. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC).

Тяжелый вертолет AC313 (сс) Danny Yu

Лётные испытания вертолёта AC352 включали 87 тестов. В ходе испытаний были проверены характеристики работы вертолёта в различных режимах на разных высотах. Общая продолжительность испытаний превысила 37 часов.

Завершение лётных испытаний свидетельствует о том, что новая модель вертолёта вступила в завершающую фазу получения сертификата лётной годности. Лётные испытания велись с 2019 года.

AC352 представляет собой двухмоторный вертолёт среднего размера. Он сможет перевозить до 16 пассажиров при максимальном взлётном весе 7,5 тонны. Разработчиком вертолёта является входящая в AVIC компания Harbin Aircraft Industry.