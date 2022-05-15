В Китае завершились лётные испытания вертолёта AC352
Пекин, 15 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Завершены лётные испытания в рамках процесса сертификации разработанного в Китае многоцелевого гражданского вертолёта AC352. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC).
Лётные испытания вертолёта AC352 включали 87 тестов. В ходе испытаний были проверены характеристики работы вертолёта в различных режимах на разных высотах. Общая продолжительность испытаний превысила 37 часов.
Завершение лётных испытаний свидетельствует о том, что новая модель вертолёта вступила в завершающую фазу получения сертификата лётной годности. Лётные испытания велись с 2019 года.
AC352 представляет собой двухмоторный вертолёт среднего размера. Он сможет перевозить до 16 пассажиров при максимальном взлётном весе 7,5 тонны. Разработчиком вертолёта является входящая в AVIC компания Harbin Aircraft Industry.