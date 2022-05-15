Москва, 15 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. На предстоящей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли. Об этом 15 мая сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

«На неделе президент РФ продолжит совещания по ситуации в различных секторах экономики. Предстоит разговор о нефтяной отрасли», — отмечается в сообщении.

16 мая Путин также примет лидеров стран ОДКБ, в столице РФ пройдет саммит этой организации, и проведет несколько двусторонних встреч с главами стран-участниц.