На юге Йемена совершено покушение на военачальника
Сана, 15 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Покушение на йеменского военачальника совершено в провинции Аден на юге Йемена, он выжил. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.
Gerry & Bonni
Йемен
В городе Муалла в провинции Аден сработало взрывное устройство, целью взрыва был автомобиль полковника Салеха Али Хасана ад-Данбари — командующего четвертым военным округом.
Взрыв произошел около полицейского участка и штаба Йеменской соцпартии в Муалле.