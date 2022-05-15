Сана, 15 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Покушение на йеменского военачальника совершено в провинции Аден на юге Йемена, он выжил. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

Gerry & Bonni Йемен

В городе Муалла в провинции Аден сработало взрывное устройство, целью взрыва был автомобиль полковника Салеха Али Хасана ад-Данбари — командующего четвертым военным округом.

Взрыв произошел около полицейского участка и штаба Йеменской соцпартии в Муалле.