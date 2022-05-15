Москва, 15 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой заснят уничтоженный десант украинских диверсантов, пытавшихся захватить остров Змеиный 7 мая, обнародовал 15 мая телеканал «Звезда».

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Отмечается, что, по информации телеканала, спецназ главного управления разведки минобороны Украины приблизился к острову Змеиный на трех десантно-штурмовых катерах, сумев высадить 24 диверсантов.

Также указывается, что военнослужащие РФ на острове и авиация Воздушно-космических сил потопил украинские катера, исключив возможность бегства диверсантов с острова. После этого ходе ожесточенного боя российские военнослужащие вытеснили спецназ главного управления разведки украинской минобороны к урезу воды, уничтожив их в контратаке.

Кроме того, подчеркивается, что операция проводилась по личному приказу Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, а также отмечается, что она была специально спланирована накануне 9 мая. Также ВСУ пытались безуспешно осуществить подобную операцию 8 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Первомайску в ЛНР пять снарядов.