Донецк, , 14:53 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 5 снарядов калибра 122 мм. Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:50 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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