История вопроса

Международный конкурс эстрадной песни. Проводится ежегодно среди стран-членов Европейского вещательного союза. От каждой из стран выступает по один представитель. Во время выступления на сцене должно присутствовать не более человек



Определение победителя происходит путем голосования жюри и телезрителей.



В 2020 году конкурс “Евровидение” должен пройти в Нидерландах.

