Таллин, 15 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Предложение провести следующий финал «Евровидения» в Мариуполе сделал депутат Евросоюза от Эстонии Урмас Паэт. Данное сообщение он опубликовал 15 мая в социальных сетях.

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«Следующей целью … нормальных стран, имеющих отношение к Евровидению, должно стать, чтобы следующий заключительный концерт Евровидения мог состояться, например, в Мариуполе, если того пожелает Украина», — написал он.

Накануне победу в песенном конкурсе «Евровидение» присудили исполнителям от Украины.