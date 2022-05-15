Луганск, , 14:45 — REGNUM ВСУ выпустили по Первомайску 5 снарядов. Об этом 15 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 с направления н.п. Камышеваха по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (5 снарядов)», — отмечается в сообщении.

Ранее два мирных жителя погибли при обстреле пригорода Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ.

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