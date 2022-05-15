Москва, , 14:40 — REGNUM В пятницу, 20 мая, в столице России ожидаются заморозки. Об этом 15 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Заморозки jill111

«Большую часть предстоящей недели синоптическая карта Европейской России будет представлена тыловой частью обширного североатлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик отметил, что 16 мая ожидается +4… +9 °C ночью и +13… +15 °C днем, а 17 мая прогнозируются кратковременные дожди. При этом в среду, 18 мая, будет без осадков и ночью похолодает до +1… +6 °C, днем температура воздуха составит +11… +16 °C.

Кроме того, Тишковец уточнил, что 19 мая в российской столице вновь пойдут небольшие дожди, температура воздуха ночью +3… +8 °C, днем — +8… +13 °C.

Помимо этого, он добавил, что в ночь на 20 мая в Москве ожидаются заморозки и небольшие дожди, а также потепление днем. При этом в выходные ожидается потепление, однако температура воздуха все равно не вернется в климатическое русло.

«Забуксовавшая весна, несмотря на середину месяца, пока и не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом», — указал Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды 15 мая, ожидается град, гроза и дождь.