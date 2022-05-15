Чита, , 14:39 — REGNUM За период с 30 апреля по 6 мая 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин автомобильный, сообщает территориальное управление госстатистики.

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Так, автомобильное топливо марки АИ-92 стало дешевле на 0,7%, АИ-95 — на 0,6%, АИ-98 и выше — на 0,2%. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 16 по 22 апреля 2022 года цены на бензин автомобильный марок АИ-92 в Забайкалье снизились на 0,2%, АИ-95 — на 0,04%.

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