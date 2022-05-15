Чита, , 14:36 — REGNUM За период с 30 апреля по 6 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечалось на соль поваренную пищевую (на 2,5%) и огурцы свежие (на 2,4%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Огурцы Skinc.tistory.com

Отмечается также об удешевлении таких продуктов, как: вермишель (на 1,7%), рис шлифованный (на 1,6%), колбасу вареную (на 1,5%), колбасу полукопченую и варено-копченую, сахар-песок (на 1,0%), масло подсолнечное (на 0,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 16 по 22 апреля 2022 года в Забайкальском крае самое большое снижение цен было отмечено на помидоры свежие (на 7,3%).

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