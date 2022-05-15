Чита, 15 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. За период с 30 апреля по 6 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на свёклу столовую (7,2%), яблоки (5,4%) и чай черный байховый (4%), сообщает территориальный орган государственной статистики.

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Также отмечен рост цен на: печенье — 3,4%, смеси сухие молочные для детского питания — 3,1%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 3%, бананы — 2,9%, сметану – 2,5%, картофель%, крупу гречневую-ядрицу – 2,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – 1,7%, морковь – 1,6%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности – 1,5%, пшено – 1,2%, лук репчатый – 0,8%, капусту белокочанную свежую – 0,7%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, сосиски, сардельки, консервы овощные для детского питания – 0,6%, помидоры свежие – 0,5%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, яйца куриные, рыбу мороженую неразделанную – 0,4%, водку крепостью 40% об. спирта и выше, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 0,3%, муку пшеничную, масло сливочное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, сыры сычужные твердые и мягкие, творог, свинину, кроме бескостного мяса, говядину, кроме бескостного мяса – 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 16 по 22 апреля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен зафиксирован на рис шлифованный — 5,3%.

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