Курган, 15 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Курганское предприятие «Кургандормаш» совместно с учёными Курганского и Южно-Уральского государственных университетов разработали программное обеспечение для управления комплексом машин для гидравлического разрыва пласта. Об этом сообщил представитель «Кургандормаша» Антон Колобашкин агентству ТАСС.

Mikenorton Mногостадийный гидроразрыв пласта

Колобашкин сообщил, что разработка отечественного программного обеспечения позволит отказаться от иностранных программ. Он добавил, что следующим этапом внедрения станет наладка программного обеспечения и его синхронизация с оборудованием.

Ранее в России не было собственного программного обеспечения для комплексов гидравлического разрыва пласта, применяющихся в нефтедобывающей промышленности. Российские предприятия использовали решения, разработанные в Канаде, США и Германии.

В апреле 2022 года «Кургандормаш» начал производство автомобиля-блендера для проведения гидравлического разрыва пластов. Подобное производство запущено в России впервые.