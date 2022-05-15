Чита, , 14:23 — REGNUM Организациями Забайкальского края в феврале 2022 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 25 057,0 млн. рублей, сообщает территориальное управление госстатистики. Отмечается также, что деятельность 124 организаций являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 30 020,2 млн. рублей, 94,9% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых».

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Убыток получили 89 организаций Забайкальского края (41,8% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 4963,2 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец февраля 2022 года составила 94 270,5 млн. рублей, из нее просроченная — 1094,8 млн. рублей, или 1,2% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на конец февраля 2022 года составила 100 171,0 млн. рублей, из нее просроченная — 6000,1 млн. рублей, или 6,0% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, организациями Забайкальского края в 2021 году получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 88 227,2 млн. рублей.

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