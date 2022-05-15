Новосибирск, 15 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В посёлке Двуречье Новосибирской области правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону, авария произошла вечером 14 мая.

УГИБДД по Новосибирской области ДТП в Новосибирской области

28-летний мужчина, не имевший водительских прав, на мотоцикле КТМ Racing AG не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего на металлический гараж.

«В результате происшествия мужчина скончался по дороге в больницу. На месте работают полицейские, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка», — отметили в управлении.