Кемерово, 15 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области за прошедшие сутки подтверждено два летальных случая от COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 2342 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 162 992. За сутки выявлено 89 новых носителей, 14 из которых госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 159 599 пациентов, в том числе 106 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета снизился до 29,9% — вакцинировано 1492,4 тыс. жителей.