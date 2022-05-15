Новосибирск, 15 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту гибели ребёнка при пожаре в Новосибирске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по области, трагедия произошла сегодня, 15 мая.

ГУ МЧС по Новосибирской области Пожар в частном доме в Новосибирске

Горел частный дом по улице Прокопьевская Кировского района. Во время тушения возгорания пожарные обнаружили тело 4-летнего ребенка. Причина пожара уточняется.

«В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», — отметили в управлении.