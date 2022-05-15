Сараево, , 13:59 — REGNUM Вооруженные конфликты в Югославии нужны были Западу как подготовка к происходящему на Украине. Об этом заявил экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич.

Президент Республики Сербской Радован Караджич на суде ictyphotos

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Как только Балканы примирились, продолжая споры на второстепенной арене, вспыхнуло на Украине. И если кто-то спрашивает…, зачем была нужна война в Югославии, потому что войны бы не было, если бы Запад ее не подталкивал, Украина дает ответ — наша «малая война» была нужна ради этой большей войны на Украине, которой также бы не было без подстрекания НАТО расширением», — написал Караджич в статье для издания «Вечерне новости».

Он добавил, что нет гарантий, что это не вступление» в еще больший кризис «с опорой на прецеденты в Югославии и на Украине».

Караджич, признанный Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге и затем апелляционной палатой виновным в военных преступлениях 1992−1995 гг. в БиГ, отбывает пожизненный тюремный срок.