Донецк, , 13:56 — REGNUM Видеозапись боевой работы танков батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Сомали» по позициям киевских боевиков, с которых они ведут обстрел города Ясиноватая, обнародовал 15 мая телеканал RT.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приняли решение, так сказать, наказать врага, чтобы не кошмарил мирных жителей. Наказать танчиком», — рассказал заместитель командира подразделения с позывным «Зять».

Также на выложенных в интерне кадрах видно, как танки Народной милиции (НМ) выдвигаются на ударную позицию и ведут обстрел позиций украинских националистов, с которых те обстреливают Ясиноватую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.