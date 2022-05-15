Донецк, 15 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы танков батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Сомали» по позициям киевских боевиков, с которых они ведут обстрел города Ясиноватая, обнародовал 15 мая телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Приняли решение, так сказать, наказать врага, чтобы не кошмарил мирных жителей. Наказать танчиком», — рассказал заместитель командира подразделения с позывным Зять.

Также на выложенных в интернете кадрах видно, как танки Народной милиции (НМ) выдвигаются на ударную позицию и ведут обстрел позиций украинских националистов, с которых те обстреливают Ясиноватую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.