Луганск, , 13:53 — REGNUM ВСУ при отступлении заминировали крупный химзавод «Заря», в случае реализации замысла в зоне опасного заражения оказалось бы более 300 тыс. мирных граждан. Об этом 15 мая передает Народная милиция ЛНР.

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«В случае реализации преступного замысла в зоне опасного заражения оказались бы более 300 тыс. мирных граждан, а в радиусе 20 км от эпицентра взрыва гарантировано уничтожение всех форм жизни», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении заминировали завод «Заря» в Рубежном 49 тоннами взрывчатки. Подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести подрыв.