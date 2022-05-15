Биробиджан, 15 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Памятник-музей «Волочаевский бой» на месте одного из крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны в России открыт после масштабных восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Участники волочаевского боя (снято в учебном классе)

В торжественной церемонии открытия на территории села Волочаевка Смидовичского района Еврейской автономной области приняла участие заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Замминистра поблагодарила всех, причастных к восстановлению памятника.

«Мы открываем музей, посвящённый трагическим событиям, со времён которых прошло уже 100 лет… Для каждого из нас крайне важно хранить память о каждой странице нашей истории и рассказывать о ней подрастающему поколению, воспитывая чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну», — заявила Ярилова.

Памятник-музей был возведён рядом с братской могилой борцов за победу Советов на Дальнем Востоке в 1928 году. В советские годы к комплексу проводились экскурсии, через несколько лет после распада СССР музей перестал принимать посетителей.

Позже министерство культуры России приняло объект в федеральное ведение и начало восстановительные работы. Открытие комплекса приурочено к 100-летию Волочаевской операции, прошедшей в феврале 1922 года.