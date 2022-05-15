15 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что с улиц Киева намерены убрать свыше 40 памятников и памятных знаков, связанных с Российской Федерацией.

Оксана Переможенко, , 14:04 — REGNUM Свыше 40 памятников и памятных знаков, связанных с Российской Федерацией, намерены убрать с улиц Киева. Об этом 14 мая в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Украина. История Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

«Депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы и передать в музей тоталитаризма», — передает ИА Красная Весна.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Мосты закончились, приступают к памятникам…» — отреагировал Koe Kto.

«Пускай мозг себе демонтирует», — не выдержала Екатерина.

«Если сносить всё, что связано с Россией, придется пол-Киева снести минимум», — смеется «Дамасская роза».

«Мертвые не ответят. Живые придут, восстановят», — написал Segl.

«Ну, заняться-то больше нечем мэру», — добавила Елена.

«Демонтаж Украины начался изнутри», — прокомментировал новость Oleg K.

«И ДнепроГЭС снесите тоже!» — пишет Smolga.

«Это равносильно тому, чтобы пойти и плюнуть на могилу деда, который воевал в Великой Отечественной войне. Ничего святого не осталось», — написала Елена.

«Так победят», — с сарказмом отметила Galka.

«Украине надо демонтировать всё, что связано, так или иначе, с Россией (Советским Союзом, Российской империей): страну, города, заводы, фабрики, вообще всё. И вернуться в пещеры», — комментирует новость Елена.

«А чего только памятники? Всё снести, что в советское время построено», — призвала Olga.

«Как это Кличко попало в мэры? А Зеленский? Почему большинство рабочих должны иметь специальное образование, опыт работы и проходить аттестации, а депутаты и даже президенты стран могут быть просто актёрами, спортсменами, космонавтами и ещё черт их знает кем?! Им не надо ни образования подходящего, ни опыта работы, ни рекомендаций? Что происходит в мире этом?! Может, поэтому и *опа такая везде, что у власти стоят одни клоуны?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Логика железная. Кто победил во Второй мировой? Украина. С кем ассоциируются памятники победителям? С Россией. На что выделить деньги и топливо в непростое время — на снос памятников», — отметил Михаил.

«Боюсь даже предположить, что это за памятники. Весь Киев придется демонтировать», — добавила Anna.

«Власти напоследок решили денег разворовать», — написала «Весна».

«Это не поддается пониманию. Эти сносят памятники в Киеве, там [мэр Харькова Игорь] Терехов улицы переименовывает и цветочки сажает, на границе стоят фуры с люксовыми автомобилями. Они полоумные? Или живут в другом измерении?» — недоумевает Larisa.

«Голодный патриотизм — это когда в стране всё плохо и нечего есть, а руководство думает, какие памятники снести, улицы переименовать и как вывезти всё зерно в страны Запада», — отреагировал Андрей.

«Украина может воплотить пророчество киевского князя Ярослава Мудрого: «…Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов и дедов своих», — подытожила Елена М.