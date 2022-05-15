Москва, 15 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Доступ к новостным порталам Germania. One и USA. One, публикующим на русском языке новости о Германии и США, ограничил Роскомнадзор (РКН). Это 15 мая следует из данных реестра РКН.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

При этом доступ к порталу Germania. One ограничивается на основании шести решений российской Генпрокуратуры: от 24 февраля, 31 марта, 20 апреля, 25 апреля, 29 апреля и 3 мая 2022 года, а портал USA. One — на основании решения основании от 14 мая 2022 года.

При этом оба портала внесены в реестр РКН из-за нарушения ст. 15.3 закона об информации, подразумевающей ограничение доступа к интернет-ресурсам, распространяющих призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и экстремистской деятельности, а также публикующих ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент трудно предположить, сколько будет длиться гибридная война Запада против России, однако ее последствия будут ощущать все.