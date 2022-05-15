Брюссель, 15 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Группа европейских астрономов проанализировала распределение массы в 870 протопланетных дисках в молекулярном облаке Орион А — обширном скоплении межзвездного вещества в созвездии Ориона. Используя статистические данные по этой выборке, ученые обнаружили, что если исключить особо суровые условия вроде близости к самым горячим звездам, темпы уменьшения массы дисков зависят лишь от их возраста. Эти результаты показывают, что по крайней мере в пределах 1000 световых лет от Земли протопланетные диски и планетные системы должны развиваться сходным образом. Статья опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Jean-Pierre Bovin Астрономия

Вопрос о том, как могут выглядеть другие планетные системы, в чем может быть их отличие от Солнечной системы и насколько она уникальна, относится к числу самых важных в современных астрономических исследованиях.

«До сих пор мы не знали наверняка, какие процессы доминируют при эволюции дисков, формирующих планеты вокруг молодых звезд, — сообщил Зирк ван Тервисга из Астрономического института Общества Макса Планка в Гейдельберге (Германия), руководивший этими исследованиями. — Новые результаты показывают, что в средах без какого-либо экстремального внешнего воздействия наблюдаемая масса диска, доступная для образования новых планет, зависит лишь от возраста самой этой системы».

Для изучения была выбрана известная область молодых звезд с протопланетными дисками — облако Орион А, находящееся в 1350 световых годах от Земли. Для измерения массы дисков использовалась Атакамская большая решетка миллиметрового диапазона ALMA — Atacama Large Millimeter Array, — расположенная на плато Чайнантор в чилийской пустыне Атакама, пишет «Газета.RU».

ALMA состоит из 66 параболических антенн, функционирующих как единый телескоп с регулируемым угловым разрешением. Ученые применили режим наблюдения, который позволил им эффективно нацеливаться на каждый диск на длине волны около 1,2 мм. Относительно холодные диски достаточно ярки в этом спектральном диапазоне, а вклад центральных звезд пренебрежимо мал. При таком подходе астрономы смогли определять массу пыли в дисках, отсеивая объекты, размер которых превышает несколько миллиметров, — камни и планеты.

Таким образом удалось эффективно измерять общую массу вещества дисков, способных формировать планеты.