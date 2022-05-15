Астана, 15 мая, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился 15 мая с новым лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и подтвердил приглашение президенту посетить республику с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

President.gov.ua Дубай, ОАЭ

Он прибыл в ОАЭ, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Встреча состоялась во дворце «Каср Аль Мушриф» в Абу Даби.

Отмечается, что лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.

В ходе встречи Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ. В свою очередь президент ОАЭ «выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана».

«В завершение глава государства подтвердил приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан», — отмечается в сообщении.