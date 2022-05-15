Пермь, 15 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Перми намерены установить памятник императору Александру II. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

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Эти планы уже одобрил городской совет по топонимике. Также в городе планируют поставить на «Аллее доблести и славы» памятную плиту в честь 100-летия городских электросетей, а также мемориальную доску главному государственному санитарному врачу РСФСР и России Евгению Беляеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее памятник императору поставили в центре Челябинска. Процесс не обошёлся без скандала.