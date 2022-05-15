Пекин, 15 мая, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Из 25 стран мира жители Китая больше всего симпатизируют России и хуже всего относятся к США. Это 15 мая следует из данных опроса The Central European Institute of Asian Studies, которые приводит в своем телеграм-канале известный российский китаевед Николай Вавилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Уточняется, что опрошенные китайцы из 25 стран мира с наибольшей симпатией относятся к России (79,8%) и с наименьшей — к США (31%). При этом 78,7% респондентов заявили, что их отношение к России в течение последних трех лет улучшилось, а 59,1% — что они стали хуже относиться к Соединенным Штатам.

Также участники опроса дали самую высокую оценку российской внешней политике (73%) и саму низкую — американской. В то же время 74% опрошенных высказались в пользу дружественной политики Китая в отношении России и 61% — за более жесткую риторику в отношении США.

Кроме того, 58% опрошенных жителей КНР назвали Россию наиболее желаемой страной для посещения, 52% — одной из наиболее предпочтительных для получения высшего образования, и еще 71% — наиболее привлекательной в плане культуры страной.

Помимо того, большинство (79%) участников опроса назвали РФ важной страной для развития экономики и страной с наибольшим влиянием на Китай (82%), при этом 79% респондентов считают такое влияние России положительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 мая директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что до $200 млрд может дойти годовой товарооборот между Россией и Китаем.