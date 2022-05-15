Улан-Удэ, 15 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии выявили 32 новых носителя коронавируса, восемь человек госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в республике достигло 136 311. Жертвами коронавируса стали 3020 жителей.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 989 пациентов, в том числе 36 за последние сутки.