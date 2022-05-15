Ржев, Тверская область, , 13:26 — REGNUM Передвижная выставка «Поезд Победы» будет работать в городе воинской славы Ржев с 16 по 17 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

В Ржев прибудет «Поезд Победы» Пресс-служба правительства Тверской области

Билеты можно получить бесплатно на официальном сайте проекта, на выставку пускают зрителей старше 12 лет.

Проект «Поезд Победы» является первой в мире иммерсивной инсталляцией, размещенной в подвижном составе поезда. В режиме реального времени создатели музея передают образы предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны.

В этом году интерактивную часть экспозиции музея дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, которая рассказывает зрителям о радикальном национализме, о кровавых расправах над жителями Украины, совершенных во время Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены копии и подлинники редких документов за период 17-20 веков, посвящённые истории промышленного Донбасса как неотъемлемой части России.

В обновленную экспозицию выставки «Поезда Победы» вошли экспонаты, предоставленные Межмузейной рабочей группой, сформированной по инициативе Российского исторического общества и российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, Музеем Победы, Музеем-панорамой «Сталинградская битва», а также Донецким республиканским краеведческим музеем, Луганским республиканским краеведческим музеем. Материалы предоставлены Федеральным архивным агентством и Государственным историческим музеем. В числе уникальных документов — материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР: документы, книги, форма и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма.