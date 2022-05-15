Токио, , 13:17 — REGNUM Коммерческое грузовое судно водоизмещением 750 тонн преодолело 800 километров в водах у берегов Японии в беспилотном режиме. Об этом сообщает портал Electrek.

Грузовое судно с контейнерами на борту

Разработчиком системы для беспилотной навигации судов является израильская компания Orca AI. Путешествие в водах у берегов Японии стало самым продолжительным маршрутом для судна под управлением этой системы.

Грузовое судно Suzaka преодолело 790 км за 40 часов. За это время судно прошло по Токийскому заливу и зало в порт Цумацусака. Отмечается, что навигация осуществлялась в акватории, загруженной другими коммерческими судами. За время путешествия судно Suzaka выполнило в автоматическом режиме 107 манёвров для предотвращения столкновения.

Комплекс Orca AI разработан на основе технологи искусственного интеллекта. В компании рассчитывают на широкое внедрение подобных систем в грузовом судоходстве.