Воронеж, 15 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Пожар на территории бывших складов на улице Матросова в Воронеже произошёл днём 15 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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Сообщение о возгорании поступило к спасателям около 12:45 15 мая, на месте работают четыре пожарных расчёта.

«По предварительной информации происходит горение досок и строительного мусора на площади порядка 100 кв. метров на территории бывших складов на ул. Матросова», — уточнили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что угрозы перехода огня на другие объекты нет. Также не поступало данных о пострадавших.