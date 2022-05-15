Киев, 15 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

President.gov.ua Флаги США и Украины

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По словам Кулебы, обсуждались увеличение поставок оружия и иной помощи США Украине, а также экспорт украинского продовольствия в страны Азии и Африки, передает ТАСС.

Ранее прошла встреча Кулебы и главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса. Они беседовали о нефтяном эмбарго и о присвоении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.