Барнаул, 15 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Обстановка с пожарами в Алтайском крае остается по-прежнему напряженной. Как сообщает 15 мая телеграмм канал территориального ГУ МЧС РФ, по состоянию на 15:00 местного времени на территории региона уже ликвидировано 35 пожаров, большинство — горение мусора и травы. Все подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю работают в усиленном режиме.

22.mchs.gov.ru Природный пожар в Алтайском крае

В регионе в период с 13 по 16 мая на большей части территории сохраняется высокая пожароопасность. Выставлен 1 временный пожарный пост (2 человека, 1 единица техники).

«Ответственным лицам и простым гражданам важно обратить внимание на очистку территорий от сухостоя! Огонь с неухоженного участка легко может перейти на дома и постройки. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 13 мая в Алтайском крае ликвидировано 72 пожара, 15 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 2 пожара.

Читайте также: В Барнауле при пожаре в жилом доме эвакуированы 15 человек