Тула, 15 мая 2022, 13:11 — REGNUM Первый этап Кубка Российского любительского лыжного союза по лыжероллерам проходит 14–15 мая в Киреевске Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.
Участниками соревнований стали около 100 спортсменов-любителей разных возрастов из Ярославля, Липецка, Пятигорска, Тулы, Новомосковска, Дубны, Киреевска, Санкт-Петербурга, Тосно, Сургута и Наро-Фоминска. Самому опытному участнику 82 года.
Состязания проводятся на дистанциях5,7,10 и 15 км.