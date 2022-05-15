Тула, , 13:11 — REGNUM Первый этап Кубка Российского любительского лыжного союза по лыжероллерам проходит 14–15 мая в Киреевске Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Кубок лыжероллеров Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Этот яркий спортивный праздник объединил поклонников активного отдыха и лыжероллерного спорта из многих уголков нашей страны. Уверен, что все, кто выйдет на трассу, получат много положительных эмоций и станут хорошим примером для окружающим», — сказал министр спорта региона Дмитрий Яковлев.

Участниками соревнований стали около 100 спортсменов-любителей разных возрастов из Ярославля, Липецка, Пятигорска, Тулы, Новомосковска, Дубны, Киреевска, Санкт-Петербурга, Тосно, Сургута и Наро-Фоминска. Самому опытному участнику 82 года.

Состязания проводятся на дистанциях5,7,10 и 15 км.