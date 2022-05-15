Луганск, , 13:10 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчета пушки «Гиацинт-Б» по скоплению техники киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил) РФ по денацификации Украины обнародовала 15 мая пресс-служба Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б» Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчет пушки «Гиацинт-Б» ведет обстрел скопления техники украинских нацистов, также показаны уничтоженные огнем позиции ВСУ.

Кроме того, в НМ ЛНР отметили, что поражение выявленных целей позволяет военным ВС России и силам республики продвигаться к Авдеевке, где расположено скопление украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объекты водоснабжения, энергообеспечения и железнодорожная инфраструктура, расположенные на территории освобожденных в ходе спецоперации территорий ДНР, перейдут в госсобственность.