Донецк, , 13:08 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку ракеты из БМ-21 «Град». Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:02 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Ленинский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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