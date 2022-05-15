Астрахань, , 13:02 — REGNUM Бывший заместитель директора по безопасности филиала ФГБОУ ВО «Волжского государственного университета водного транспорта» признан виновным в мошенничестве, сообщили 15 мая в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В суде Pixabay.com

Как установлено судом и следствием, в декабре 2021 года заместитель директора по безопасности филиал ФГБОУ ВО «Волжского государственного университета водного транспорта» сообщил бывшему преподавателю вуза о том, что в отношении него полиция проводит проверку. Он убедил экс-сотрудника, что за 250 тысяч рублей сможет «решить вопрос». Фактически никакой проверки в отношении мужчины не проводилось.

Заместитель директора вуза был задержан 30 декабря 2021 года при передаче денег. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.

Ленинский районный суд Астрахани признал фигуранта дела виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.