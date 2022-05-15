Луганск, , 13:00 — REGNUM Два мирных жителя погибли при обстреле пригорода Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ. Об этом 15 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По уточненной информации, 14 мая в результате артиллерийского обстрела пригорода Первомайска пос. Калиново-Борщеватое, погибли 2 мирных жителя — мужчина 1973 г.р. и женщина 1977 г.р.», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница.

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