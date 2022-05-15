Красноярск, 15 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Синоптики предупредили жителей Красноярска об аномальной жаркой погоде в ближайшие дни. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Так, 16–18 мая среднесуточная температура воздуха ожидается на 7 и более градусов выше нормы.

«16 мая в южных районах Красноярского края… сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса», — отметили в управлении.