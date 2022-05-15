Белград, , 12:56 — REGNUM Сербские власти будут сопротивляться введению антироссийских санкций Запада столько, сколько возможно. Об этом 15 мая заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил сербский лидер, страна платит за это огромную цену, так как у неё из-за такого решения нет выхода на рынок капитала, что не позволяет работать с кредитами страны.

«Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций — нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим «спасибо». Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна», — сказал он.

Кроме того, Вучич добавил, что вопрос санкций против РФ связан с ценой на российские газ и энергоресурсы для Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва надеется, что Белград не поменяет свою позицию по поводу введения антироссийских санкций.